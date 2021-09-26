中信兄弟本土投手黃恩賜26日僅投1.1局用41球就退場，總教練林威助表示，黃恩賜近期肩膀出現狀況，第2局起有球速變慢、控球不穩定的情況出現，為了避免他受傷將他換下場，接下來他會先降下二軍調整，至於是否需要赴醫院檢查則要看他的反應而定。

黃恩賜在5日先發面對樂天桃猿，繳出5.2局失2分，奪下本季第2勝後，18日面對統一獅僅投1局，今天同樣只投1.1局就退場。退場時球隊以1比2落後，好在打線給予火力支援讓他躲過敗投。

賽後林威助表示，目前還不清楚黃恩賜的狀況，「但今天跟平常不一樣，他從桃園那場起肩膀狀況就有點不是那麼好，今天第1局還好，但第2局起球速變慢、控球也不穩定，為了保護他不讓他受傷，就決定把他換下來。」

「助總」表示，黃恩賜接下來會先下二軍調整，頂替人選則還要跟二軍教練團討論才可知。至於黃恩賜是否有需要到醫院檢查，林威助說：「要看他反應如何，如果不舒服還是要去醫院看一下。」