富邦悍將25日在新莊主場迎戰統一獅，靠著陳鴻文7局無失分好投帶領，林益全也在7局下寫下生涯里程碑，達成生涯第1800安成為中職史上第4人，終場就以4比0完封對手，富邦奪下2連勝，獅隊則是吞下3連敗。

陳鴻文今年季中轉任先發，連4場繳出好投，不過勝場仍未開張，今天再度先發碰上獅隊，雖然被敲出8支安打，但都能順利化解危機，最終用99球投7局，投出2次三振、無失分，奪下轉任先發後首勝，也是繼2018年4月15日後再度奪下先發勝。

在陳鴻文好投帶領下，富邦打線也有所發揮，3局下1出局後林哲瑄、林益全接連敲安，高國輝高飛犧牲打助隊先馳得點，范國宸再補上二壘安打，富邦攻占二、三壘，張進德敲出清壘安打再添2分，取得3比0領先，6局再下一城，將領先擴大至4分。

此外，林益全在7局下敲出二壘安打，達成生涯第1800支安打，成為中職史上第4人，也改寫「恰恰」彭政閔的紀錄，以1396場、5875打席、5282打數成為中職最速1800安紀錄