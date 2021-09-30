近期罹患「恐猿症」的富邦悍將，30日推出奇兵楊彬先發，他初先發表現精彩，在6局因隊友失誤丟掉2分非自責分，退場時球隊1分落後，最後打線也沒能給予火力支援，終場就以1比2不敵樂天桃猿，楊彬吞下敗投，富邦也寫下對戰桃猿10連不勝。

富邦下半季面對猿隊一勝難求，下半季吞下7敗1和，加上上半季尾聲，從8月12日起更是吞下對戰9連不勝。今天推出本季首度升上一軍的楊彬，頂替身體不適的洋投羅力先發。

楊彬本季在二軍出賽15場，其中有12場先發，共投76局拿下6勝3負，自責分率2.13，表現不俗，也讓他獲得一軍先發機會。一軍初先發就要面對「暴力猿」打線，但楊彬無畏懼，前3局都沒讓對手站上壘包，接連解決10名打者後才被郭永維敲出安打，但靠著守備幫忙形成變相3上3下。

5局投完楊彬未失分，打線則在5局下靠著陳凱倫生涯500安的二壘安打帶起攻勢，林哲瑄補上二壘安打先馳得點。但6局上2出局後楊彬接連被林立、郭永維敲安，此時林哲瑄又發生失誤，讓猿隊追平，之後富邦換上優瑪中繼，但他又被廖健富敲安，猿隊單局攻下2分逆轉。

楊彬一軍初先發留下5.2局，被敲4支安打，投出3次三振、沒有任何保送，失掉2分皆非自責分，退場時是敗投候選人，最後打線也沒能給予火力支援，讓他吞下生涯首敗。

而之前狀況不佳下二軍調整的猿隊洋投狂威，今天繳出6局被敲4支安打，投出5次三振、2保送，僅失1分的好投，奪下來台首勝，也獲選單場MVP。