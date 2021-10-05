富邦悍將王牌投手江少慶5日再度在台南球場先發登板，繳出6局失1分好投，奪下本季第3勝，被問到是否成功克服台南球場燈光昏暗的狀況？他搖搖頭說：「還是有好幾球皺了眉頭，但跟阿德（張進德）搭配很順暢，也給我很多安定感。」

台南球場由於鄰近台南機場，燈柱會有高度限制，導致不少第一次來到台南球場的投手都因燈光昏暗吃足苦頭。上次江少慶首度作客台南就頻頻被拍到看暗號吃力的畫面。

江少慶說：「其實今天也是有好幾顆球皺了眉頭，看捕手暗號也是滿吃力的。但跟阿德搭配比較順暢，他的想法跟我滿一致的，暗號上今天也比上一場好很多，今天變化球控制不錯」

江少慶今天比較大的危機出現在第5局，林子豪跑出內野安打，1出局後林岱安穿越游擊防線敲安打，林子豪盜上三壘，陳傑憲代打敲安追回1分，「那局就是串連安打，但都不是紮實的安打，都是滾地球穿越，是我想要的東西。」

而在5局投完後，投手教練布魯斯曾與江少慶討論是否續投，「他有問我要不要繼續，我是覺得可以，他也有給我個任務，如果壘上有人上來中繼就會上來，那時我就告訴自己意志力要堅強一點，要守住，用最少球數去解決打者。」

最後靠著不錯的變化球，加上守備也有幫忙，率隊以1分差奪勝，這也是江少慶本季第5場優質先發，但他認為，每場先發狀況都不一樣，「從踏進球場、賽前熱身的感覺都不一樣，在牛棚時就試著把最好感覺找出來，不管當天狀況好壞都要試著控制比賽，這就是我的目標。」