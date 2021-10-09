富邦悍將外野手申皓瑋在8日的比賽中又出現記錯出局數的烏龍情況，今天賽前談到此事他坦言自己是記錯出局數，也十分懊惱，「當下真的很懊惱，在心裡罵一下自己。」

申皓瑋昨天在3局1出局、二三壘有人時，接殺許基宏敲出的飛球，但他記錯出局數，並未將球回傳回內野，經過中外野手林哲瑄提醒，才將球回傳，幸虧二壘跑者也沒因此多進壘，沒讓傷害擴大。

申皓瑋坦言，自己當下的確是記錯出局數，「昨天新莊風比較大，只想專心把球接好，以為那球接到就出局，下來後教練也有跟我說，不知道幾出局可以看一下計分板，之前也都會看，但昨天有點大意，當下很懊惱，在心裡罵了一下自己，但也很快下一個play就要來了，所以必須要很快調整一下。」

總教練洪一中則說，申皓瑋記錯出局數烏龍事件其實沒有對球隊有造成太大的損失，「三壘那分本來就會回來，二壘的也沒有上到三壘，那球就是球員思緒不集中造成的，該提醒也都有提醒了。」