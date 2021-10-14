疫後展翅高飛！今年8月升任月眉國際開發公司董事長的陳志鴻指出，麗寶集團旗下的麗寶樂園渡假區，2022年將啟動四大計畫，包括搶攻會展商機與賽道招商、「探索樂園」優化與再造，以及推動園區內20公頃腹地開發案！

麗寶樂園渡假區腹地廣大、園區面積高達200公頃，園區內設施包括馬拉灣、探索樂園、福容主題樂園飯店、麗寶國際賽車場、賽車主題飯店、摩天輪、麗寶OUTLET MALL等，集結吃喝玩樂、購物、住宿，可說是全台最大的複合式休閒渡假園區，疫情之前，連續兩年總入園數超過千萬人次。

陳志鴻表示，麗寶樂園渡假區位處中台灣、擁有先天優異的地理條件，如氣候佳，且擁有便捷的交通網絡，台中更是全台唯二擁有空港與海港的城市，很適合發展會展市場。他說，園區內的福容主題樂園飯店，一次最多可容納400個攤位，未來將鎖定包括會議、研討會、獎勵旅遊，以及旅展、車展、家具展、婚紗展、手工具展等會展與活動，麗寶樂園也將結合會展推出住宿、旅遊套裝案搶商機。

此外，身兼中華車會理事長的陳志鴻表示，麗寶國際賽車場的賽道擁有FIA認證，深受國際車商的青睞，不定期包場舉辦新車發表會、員工教育訓練、經銷商大會等活動。因此，麗寶賽道明年不僅將啟動招商計畫，還將舉辦國際級運動賽事會議。

陳志鴻說，台灣每年超過1千萬人次到日本旅遊，且越來越多民眾喜歡租車自由行，麗寶賽車場2022年預計與日本車會攜手開辦「右駕訓練班」；不僅如此，麗寶賽車場將爭取2023年FIA亞洲區圓桌會議在台灣舉辦，屆時將會有日本、韓國、越南、印度、澳洲、紐西蘭等20多個國家與區域代表與會，有助於提高台灣在國際運動賽事的聲量與能見度。

由於麗寶樂園渡假區內的探索樂園，明年即將邁入20周年，部份設施已老舊，陳志鴻說，該園區將推動包括景觀與設施的優化與再造計畫，甚至將評估探索樂園開發二期的可行性。

至於推動園區內20公頃腹地的開發計畫，陳志鴻強調，將朝麗寶樂園渡假區內表現最為突出的項目進一步擴大發展，目前已有兩個方向評估中，包括擴展麗寶OUTLET MALL三期，或者開發頂級VILLA渡假區。

值得一提的是，受到疫情影響，麗寶樂園渡假區5月中起被迫休園，就連園區內最受歡迎的馬拉灣「水樂園」，在缺水與疫情雙重衝擊下，預估今年虧損超過3億元！陳志鴻強調，麗寶集團疫情期間不裁員、不減薪，與逾千位員工共體時艱；不過，他建議政府，應針對受疫情影響嚴重的產業，提供薪資補貼或是租稅優惠，協助企業共渡難關。