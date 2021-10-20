工研院機械所今天在2035國際智慧移動展，展示全台第一個「自駕車在地化安全驗證技術」。歷經2年測試，目前平台已建立1200多種台灣駕駛行為題庫，其特別將國內摩托車眾多的狀況放進去模擬，未來會成為國內自駕車上市前，通過考照前必須測試的流程之一。

此展覽以駕駛模擬艙的方式來讓民眾親自出考題，參與自駕車的測試驗證過程。對國外已有許多自駕車道路狀況測試資料，為何國內還要另立計畫做？工研院自駕技術部工程師許修緯說明，不同地區有不同道路模式，像是台灣的機車眾多，機械所就模擬了國內1200個情境，如摩托車突然在車前掉頭等，測試自駕車如何應變。還有台北市信義路的專用道、各個老街擁擠狀況等，也都有放進去。

目前台南沙崙有全台首座封閉環境自駕車測試場域，讓廠商自駕車在這邊做各種驗證。許修瑋說，未來在地化安全驗證技術會放進去，成為自駕車上市前測試的一關，成為廠商考照的流程之一。