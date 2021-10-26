全球電動車議題火熱，同步帶動自駕系統需求升溫。為抵禦現代化自駕車輛所面臨的嚴苛應用環境，宜鼎(5289)推出全球首款Ultra Temperature極寬溫DRAM模組，鎖定全球Level 2以上自駕車載市場，將為營運加溫。

近來全球記憶體市場話題不斷，DRAM新品持續在容量、頻寬及速度上力求突破，卻不見耐受溫度向上提升，使得嚴苛的高溫應用情境備受挑戰。為此，宜鼎國際正式推出全球首款「Ultra Temperature」極寬溫DDR4記憶體模組，將過往工業級寬溫標準推升至125℃，成為全球第一款超越工業寬溫的記憶體模組，鎖定高階自駕車載市場、無風扇嵌入式電腦、關鍵任務及航太等應用領域。

宜鼎國際工控DRAM事業處總經理張偉民表示：「全球DRAM市場已經很久沒有令人眼睛為之一亮的創新產品，很開心宜鼎這次能在與客戶的長期密切合作下，共同看見極寬溫產品的市場潛力。期待透過高達125℃的耐受溫度，滿足各式嚴苛的工業級應用，同時也為宜鼎DRAM模組的營收貢獻持續加溫。」

宜鼎Ultra Temperature系列兼具高速、極寬溫與強固特性，使用通過國際汽車電子協會AEC-Q200車電零組件可靠度驗證的車規原廠IC及車用零組件，並設身處地為客戶進行各式嚴苛使用環境的效能驗證，以提供最高品質的極寬溫新品。全新Ultra Temperature極寬溫系列現已逐步開始全球送樣，提供3200Mz/s高速SODIMM及ECC SODIMM規格，並支援16GB及32GB容量。除了DDR4系列的Ultra Temperature新品外，最新DDR5系列也已正式推出並開始送樣，並提供最完整的產品規格。