元創精密(3685)自2017年投入車用光學LED車燈透鏡技術開發到目前車用照明車燈總成，已經成功研發出具有高LED使用效率及微小體積的光源專利架構，並於2020年及2021年取得「車用照明裝置」及「導光柱結構」發明專利。產品可用於汽車、機車市場外，在自行車車燈市場也已取得知名廠牌下一世代的電動自行車車燈訂單，並將於2022年第1季開始出貨。

元創產品線主要為車用顯示器光學射出件及車身金屬沖壓件，在投入車用光學LED車燈透鏡技術開發到目前車用照明車燈後陸續完成產品規格驗證、車用照明PES模組設計及製ISO 9001:2015 驗證等資格，其產品具備LED能量使用效率高、耗電量低、頭燈體積小型化及具成本優勢等特性，非常有利於電動車省電節能的使用。

公司發展新的導光式車燈光源模組顛覆目前LED頭燈反射折射原理，為集光投射式頭燈系統結構，非以往的傳統技術，主要透過LED光學與導光體的組合，取代傳統的折射鏡模式，生產集光式照明光源模組出光效率高達82.4％，車燈透鏡（Lens）開口可配合汽車造型將其Lens縮小至1.6公分，形成超薄型車燈總成產品，優於國際一線車燈大廠。

元創表示，LED超薄汽車車燈總成除了可運用在汽車市場方面，集光式LED車燈光源模組亦可應用於機車及自行車市場。機車車燈方面，已開發小型化遠近燈光源模組，並已經通過機車車燈D規格認證。

自行車車燈方面，已開發自行車內崁式頭燈，且符合德國K-mark法規，已經取得知名品牌電動自行車下一世代的電動自行車車燈訂單，將於2022年第1季開始出貨。公司目前仍持續與各大汽車、機車及自行車廠洽談業務及送樣中，可預期公司車燈業務將持續增加。