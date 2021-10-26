訊連(5203)人臉辨識再下一城，與美國FaceScan攜手合作，將旗下FaceMe人臉辨識技術導入FaceScan開發的非接觸防疫門禁一體機，可於一秒內完成刷臉打卡、口罩偵測及體溫量測，打造一站式、非接觸性的健康偵測解決方案。

FaceScan針對防疫需求開發的非接觸式防疫門禁一體機，採用訊連FaceMe AI人臉辨識引擎。FaceScan可於一秒內完成人臉辨識、口罩偵測、體溫量測等一站式刷臉門禁及健康偵測，並於偵測到異常狀態時發送即時警示，可於疫情間強化各場域防疫安全機制。

訊連董事長兼執行長黃肇雄表示，人臉辨識已逐步改善我們的日常生活，透過各種非接觸式的體驗，於新冠疫情間不僅能有效提升門禁管制、金融個資安全等應用場景，更同時落實完善的防疫措施。FaceMe人臉辨識軟體提供彈性化的SDK開發套件，可彈性整合於各種邊緣裝置上，如FaceScan開發的防疫門禁一體機。在不造成店內顧客與企業員工不便的狀況下，同時完成額溫測量、偵測口罩配戴狀況，以及戴口罩人臉身份驗證等多重健康與門禁安全管控。