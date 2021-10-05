富邦悍將5日靠著江少慶6局失1分好投領軍，加上林益全在5局的「平射2分炮」助拳，以2比1擊敗統一獅，賽後總教練洪一中也以為林益全這球會被接到。

前4局江少慶、古林睿煬都沒有失分，5局上2出局後，古林睿煬保送王正棠，再被下棒打者林益全轟出中外野2分炮，成為重傷害，也成為此役勝負分水嶺。

江少慶次以用98球投6局，投出5次三振、1保送，被敲4支安打、失1分，奪下本季第3勝（另有1敗）；獅隊古林睿煬同樣投6局，用105球，被敲4支安打，因全壘打失掉2分，吞下本季第3敗（另有6勝）。

洪總認為今天江少慶變化球好球率高、球威也有一定水準，最重要的是他的控球不錯，「任何一個打者看到少慶一定覺得他球很快，只要他變化球能搭配、能投的進，效果一定不錯。」

不過富邦此役得點圈沒能掌握住，好再靠著林益全的「平射炮」成為致勝功臣，洪總說：「這球真的打很平，平射炮，我一開始以為會被接到，結果球一直往上竄。」