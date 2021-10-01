恆大地產是2020年全中國排名最大的地產集團，擁有的土地差不多跟扣掉北投區之後的台北市面積相當，可見整治恆大必然產生極大的後座力。

改革開放之後，中國民間資本歷經三個階段：工業化所累積的資本、開發房地產所累積的資本、網路平台所累積的資本。工業化所累積的資本是國家發展需要，沒有問題，但是房產市場就不正常了，講白了就是炒房。

炒房必然涉及三種人：政府官員、銀行、房產開發商。政府官員提供土地，開發商向銀行貸款之後，開始建設樓盤然後銷售。除了恆大，還有萬科、碧桂園、綠地地產、保利地產、中海地產、萬達等，變成官員、銀行、地產商的壟斷性行業。

習近平沒有說錯，房子是拿來住的，不是炒的。中國社會的三個老大難（老問題、大問題、難解決的問題）：住不起房、上不起學、看不起病，已經到了非解決不可的時候了。

住房問題產生了銀行放貸弊端、官員貪污舞弊、地產商壟斷等三大問題，習近平上台後一系列的打貪，就是在這種情境之下開展。去年萬達王健林倒下，倒閉了500家大小房產商，現在是恆大，一葉知秋！

知了什麼秋？凡是涉及壟斷行業，都可能會遭到整治，像是滴滴、美團、支付平台等網路巨擘。而且這些平台進行國際募資，幾乎都有國際資金，已經脫離中國政府的掌控。例如滴滴到美國上市，而滴滴擁有健全的電子地圖與龐大的客戶資料，必然涉及洩密問題。

習近平在自掘墳墓嗎？當然沒有！加州政府起訴微軟濫用壟斷地位，歐盟也曾調查谷歌安卓系統的壟斷行為。如今中國政府整治恆大、馬雲、滴滴等，就是反托拉斯。

從孫文的民生主義觀點來看會更清楚。民生主義主要是解決土地（平均地權）與資本（節制私人資本、發達國家資本）兩大問題。孫中山認為土地與資本方案可以防止壟斷，也能使公家愈富，從而促進社會進步。

在台灣放棄孫文學說的同時，對岸卻酌盈劑虛……

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