中新網7日報導，中國駐美大使秦剛當地時間6日用了「人民至上、生命至上」、「逆行者」、「躺平」、「凡爾賽」、「飯圈」、「內捲」、「雙減」等7個大陸「熱詞」，向美國公眾介紹中國的最新發展情況和中國人的精神面貌。

秦剛當天應邀線上出席由美國美亞學會和金沙集團合作舉辦的「旅遊和人文交流」主題論壇開幕式並發表主旨演講。

「受新冠疫情影響，很多朋友已有很長一段時間沒有去中國了，非常關心中國的最新情況。但實在是說起來話長，從何談起呢？」秦剛在開場白中說，「我就給大家講講當下中國社會的一些熱詞吧，希望這有助於你們了解中國社會正在發生的變化和中國人都在想些什麼、做些什麼。」

秦剛首先介紹的兩個熱詞與抗擊新冠疫情有關——「人民至上、生命至上」和「逆行者」。他說，疫情肆虐時，中國前所未有調集全大陸資源、舉國同心開展最嚴格、最全面、最徹底的大規模科學防控和救治，不放棄每一個角落，不放棄每一個生命的希望，不計代價，全力免費救治。目前，疫情在中國全境得到有效控制，局部地區出現散發病例或聚集性疫情，都能迅速得到遏制。在抗疫過程中也湧現出那些不懼風險、迎難而上、無私奉獻的「逆行者」群體。

接著，秦剛又用「躺平」「凡爾賽」「飯圈」3個網路辭彙勾勒出中國部分年輕人的生活方式和思想狀態，以及社交媒體文化和商業化追星行為。

他在說到「飯圈」時指出，「在種種混亂畸形的背後，是互聯網平台及其幕後資本主導的一條利益鏈。飯圈文化是娛樂圈過度商業化、資本化的扭曲反映。政府正在整治引導。」

秦剛還談到了教育話題。他用「內捲」和「雙減」的對比介紹當今中國社會高度競爭帶來的壓力和商業化帶來的衝擊，以及中國政府和社會如何應對。

他說，中國政府針對「內捲」出台的「雙減」政策，要減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，目的是讓教育回歸本真，孩子要在學校裡，德智體全面發展，使成長比成功更重要，不能讓資本操作教育。

「這些熱詞所代表的現象反映的是中國在經歷經濟快速發展、社會日益開放包容過程中，中國人價值取向的變與不變。」秦剛說，中國要在市場經濟大潮中堅守中國優秀傳統價值觀和公平正義，不迷失自我。既要依法治國，也要以德治國。在中國，資本無節制逐利壟斷，損害社會公共利益，是行不通的。

對於想去中國走走看看的朋友，秦剛打趣地送上「溫馨提示」：別忘帶手機，因為在中國乘坐公共交通用手機掃碼更方便；還要帶上駕照，路邊有自助的共用新能源汽車；上街購物收紙幣，但沒法兒找零，最好去之前下載個電子支付APP。

秦剛在演講中強調，旅遊和人文交流是中美兩國人民相互了解和正確認知的基礎。希望疫情陰霾散去後，美國朋友可以去中國學習、工作、旅遊，沉浸式感知一個真實、立體、全面的中國。「到那時，我今天講的這些肯定又過時了。」

中國文化和旅遊部副部長張旭在開幕式上致辭。美國內華達州州長西索拉克，多位聯邦議員，前國務卿歐布萊特，以及行業協會和大學代表約500人以現場或線上等不同方式出席為期兩天的論壇。