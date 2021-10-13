台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧視訊推介台南必吃美食。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府觀光旅遊局13日受邀參與「雲嘉南濱海觀光圈與大陸組團社視訊推介會」時，局長郭貞慧透過視訊將台南的特色風光、人文美景，介紹給大陸經營國際旅遊的31家觀光主力業者，期盼疫情過後重新開放國際觀光時，兩岸觀光交流能無縫接軌。

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會北京辦事處及中華兩岸旅行協會共同主辦的「雲嘉南濱海觀光圈與大陸組團社視訊推介會」今天舉行，台旅會北京辦事處主任洪東濤表示，疫情重創兩岸觀光，兩岸人民無法如同過去輕易赴對岸旅遊，但即使現況險峻，台旅會仍持續透過社群媒體及舉辦線上推介會推廣觀光，並期許透過推介會吸引更多大陸旅客，前來文化、歷史、美食之都台南及雲嘉南濱海地區。

郭貞慧指出，大陸是台南市非常重要的國際觀光推廣目標之一，在疫情暴發前，大陸籍（含港澳地區）旅客佔台南外籍旅客留宿率已超過20％；為迎接國境解封提供旅客更多服務，台南市已超前部署推動「WTTC國際觀光營運業安全旅遊戳記認證輔導計畫」及「多國語言友善接待服務環境優化計畫」，希望大家久違再見時，能體驗從遊客角度出發的新台南。

郭貞慧在推介會中，也介紹台南的世界級景點，像草山月世界、頂頭額沙洲、關仔嶺水火同源、榮獲CNC報導台南必吃19項美食、體驗農村慢遊台南及台南在國際發光發熱的景點等，希望讓未曾來過台南的大陸朋友們，了解台灣有一處文化底蘊深厚的城市，並透過此次介紹讓更多大陸旅客在疫情過後規畫出國旅遊時，第一個想起的就是台灣台南。

台南市長黃偉哲也向大陸朋友招手說，嘉南濱海國家風景區是橫跨3縣市的國家級風景特定區，包括台南北門、將軍、七股與安南區，具有沙丘、沙洲、潟湖、河口等特殊海岸及溼地地形景觀，每年都吸引大批候鳥棲息，也吸引許多愛鳥人士前來。

此外，台南北門井仔腳瓦盤鹽田還曾獲得「全球百大永續旅遊故事獎」國際認證，鹽場復育不僅提供曬鹽體驗活動，鹽田美景更紅到海外。雖然目前大陸朋友們暫時無法親臨現場感受一望無際的鹽田美景，但透過線上推介會的方式，應該也能一飽眼福。