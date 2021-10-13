行政院長蘇貞昌昨接受國民黨立委鄭麗文質詢，雙方為國防議題爆發嚴重口角，蘇還當場大罵鄭「不要臉」，引發外界熱議。對此，國民黨台北市議員王鴻薇13日指出，今天民進黨籍英系立委羅致政和側翼都忙著嗆鄭麗文「精神錯亂」，但羅致政打到主子了，因為蔡英文總統曾說自己是中國人。

王鴻薇今日PO臉書表示，在此事件中，蘇貞昌顯然故意挑起對立，接著綠營就開始鋪天蓋地的攻擊鄭麗文，轉移施政不力的焦點。

王說，今天英系立委羅致政還有其它綠營側翼紛紛翻出鄭麗文過去的談話，說鄭精神錯亂。「可是致政，你的主子蔡英文當年可是在國民黨執政的政府當閣員」，甚至還說過「我是中國人，因為我是念中國書長大的。」、「未來一中是唯一選擇。」請問到底是誰精神錯亂？

王直言，鄭麗文就是看不下去民進黨與當時創黨的精神天差地遠，現在已變成一群貪婪、奪權、愛錢的人，後來才加入國民黨。如今在國會殿堂質詢院長，竟然被這樣羞辱，又再次證明鄭麗文是對的，民進黨才是民主的叛徒。