國防部今天在線上記者會首度透露，國防醫學院預醫所將規劃興建新的「P4實驗室」。國軍神秘的預醫所地處三峽山區，緊隔中科院生產飛彈的系製中心，再旁邊則是中科院已裁撤的核研所。從載具到核生化研發一應俱全，緊緊相連，難怪當年在以色列協助下設立預醫所，國際疑慮始終未息，經常被美國衛星盯著看。

預醫所現有1座P4實驗室，當時是全球第8個，也是亞洲僅次於日本的第2座，目前全球的P4實驗室應超過50個。由於國際間懷疑預醫所「有能力研製生物武器」，在美國不肯出售的情況下，軍方斥資巨額經費，自法國買了一套P4微生物隔離實驗室，即第4級(最高等級)的實驗室。

預醫所是在蔣中正總統指示下透過以色列的協助成立，為國軍研究生物武器的極機密單位，因此美方相當關注其研究動向。自從政府決定不再研製核生化武器後，預醫所主要任務即改為生化防護作戰，針對可能被使用做為生物戰劑的細菌、病毒、毒素等微生物，研發快速偵檢方法與防疫。

軍方內部曾透露，預醫所在炭疽熱孢子偵檢試劑方面，可在5至15分鐘完成檢測，美國發生「911恐怖攻擊事件」後，我曾提供部分美國炭疽熱偵檢試劑。

為強化國內防疫能量，蔡英文總統核定，今年元旦，軍醫局4個職位由上校編階提升為少將編階，預醫所所長洪乙仁少將即是晉任者之一。