相隔1259天，富邦悍將陳鴻文終於再嘗先發勝投滋味，他繳出7局無失分好投，率隊以4比0奪下2連勝，聽到久違的先發勝投天數，他打趣的說：「哇！高中都畢業了。」

陳鴻文季中離開終結者位置，轉任先發後連續4場比賽都有不俗表現，但都與勝投擦身，今天7局雖然被敲8支安打，但靠守備幫忙無失分。

陳鴻文上一場先發勝投是2018年4月15日，距今已超過3年，聽聞自己久違的勝投天數，他笑說：「高中都畢業了，只能說謝謝，今天真的很lucky，我就是盡量把球控在不好打的位置，靠守備幫忙，讓我拉長投球局數。」

喜迎久違的先發勝，陳鴻文歸功於身後的隊友守備幫忙，「這一勝真的還好，球隊贏就好，自己有沒有勝投不是那麼重要，球隊贏球比個人成績重要。」

總教練洪一中認為，陳鴻文最主要是控球，「今天好球率算高，控球是他最主要的武器，在壘上有人時，有控球就比較有危機處理能力，今天守備也不錯，運氣也不錯。」