第1階段公費流感疫苗今開打，不過，開打首日傳出打氣並不高的問題，與去年相比，有醫療院所施打率甚至掉了9成5。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，去年流感疫苗接種情況好，流感季累計2重症、1死亡，注射策略對大家是有好的，大家還是要打疫苗。

公費流感疫苗第1階段今起開打，開打對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長照(服務)等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員。第2階段則是11月中開始，開打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

今日傳出流感疫苗打氣不佳，有醫療院所施打率甚至掉了9成5。對此陳時中表示，去年開打的時候，有部分的人以為是接種新冠肺炎疫苗，導致現場擁擠，另去年也有人了解接種流感疫苗的重要性而前往接種。

陳時中表示，去年的流感季有2起重症、1起死亡，比過去大幅下降，顯示這樣的注射策略對大家是一定友好的，還是建議大家要打疫苗。

至於有民眾表示，自己接種了第1劑莫德納，因打不到第2劑而先接種流感疫苗。陳時中表示，流感疫苗的接種與在等第2劑沒有什麼關聯，只要間隔7天就可以了，打疫苗對預防流感重症死亡都會有好處，所以大家還是要打。

對於近期有英國研究為受試者注射新冠肺炎疫苗與流感疫苗，發現同一天接種2種疫苗是安全的，是否會調整間隔7天的策略？陳時中回應，同日接種在安全性上是可以的，但為了釐清不良反應，因此才會建議間隔7天再打。