台灣基進立委陳柏惟罷免案，再過兩周就要投票。但是陳柏惟被挖出過去肇事逃逸及涉賭等過往，讓整個情勢雪上加霜。陳柏惟也在臉書發聲明表示，此事件完全是他的責任，稱是因疲勞駕駛，並沒有酒駕。不過有網友卻發現，陳柏惟該貼文下方竟引來一批有「藍勾勾」的台派立委加油打氣。資深媒體人單厚之表示，「台派加油團」的高調相挺，是為陳柏惟的罷免熱度添加柴火。

單厚之7日在《Yahoo論壇》撰文表示，所謂「屋漏偏逢連夜雨」，陳柏惟在罷免投票前夕，為了彰顯自己存在的價值，堅持以「母語」質詢國防部長邱國正，結果搞到滿臉豆花，不得不在臉書表示抱歉。如今又被挖出過去肇事逃逸的過往，讓整個情勢雪上加霜。

單厚之接著表示，陳柏惟的臉書已將過往的文章全部都隱藏起來，只留下一則對肇逃事件的回應文，避免敵對陣營翻舊帳、製造話題。不過尷尬的是，他的肇逃回應文卻引來綠營的熱情相挺，刷了一整排「加油」，反而引發網路熱議。比較前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、陳柏惟3個罷免案，黃捷罷免案民進黨是公開相挺、全力動員，最終以人數優勢否決罷免案；而王浩宇和陳柏惟的罷免案，都沒有正面對決的條件，但民進黨在陳柏惟的罷免案上，顯然高調許多，就怕別人看不到民進黨力挺陳柏惟似的。

單厚之認為，「台派加油團」痛罵國民黨惡霸，同時也激化藍綠對立，為罷免熱度添加柴火，如果最終陳柏惟真的被罷免，民進黨公職的送暖，絕對「功不可沒」。