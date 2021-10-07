台灣基進立委陳柏惟罷免案，將在10月23日投票，距離投票只剩下半個多月。日前陳柏惟被爆10年前曾經肇事逃逸，他出面坦承此事並認錯。而據一份最新網路民調，詢問網友「您認為陳柏惟現在應該為10年前的肇逃事件負責嗎？」截至傍晚6點，有47.83％的網友認為肇逃就是不對，應該立刻請辭立委職位；43.48％的網友則認為。事情已經過了10年，而且他也認錯了，要給他一個機會。

有媒體《Nownews》7日以「您認為陳柏惟現在應該為10年前的肇逃事件負責嗎？」為題進行網路民調，截至傍晚6點，有47.83％的網友認為肇逃就是不對，現在應該立刻請辭立委；43.48％的網友認為。事情已經過了10年，而且他也認錯了，要給他一個機會；8.7％則表示不知道／沒意見。

另外該民調也問到「您認為陳柏惟應該被罷免嗎？」達60.87％的人認為陳柏惟應該被罷免，不適任的立委就應該被淘汰；30.43％的人認為不應該，他要繼續為民服務；8.7％則表示不知道／沒意見。

該民調也針對「您認同陳柏惟在立法院的問政表現嗎？」進行調查，52.17％的網友認為不OK，根本不適任；26.09％認為表現很好，是合格的民意代表；21.74％則表示不知道／沒意見。

資深媒體人黃揚明6日在臉書爆料，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士後，肇事逃逸，直到警方調閱監視器查獲才認罪。陳柏惟承認確有此事，稱因為當時身兼2份工作，因疲勞駕駛而發生擦撞，也尋求和解。