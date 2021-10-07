前總統馬英九本月15日上午11時將拜訪王金平，並共進午餐，由新任國民黨高雄市黨部主委許福明、前國民黨立委黃昭順等人陪同；王金平也邀請子弟兵高雄市副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊等人作陪，藍軍部分地方議員也將受邀出席。知情人士表示，應跟國民黨團結及兩岸關係有關，此場被譽為世紀融冰之旅，備受關注。

根據香港媒體《中評社》報導，馬英九15日將南下拜訪王金平，兩人將在王金平路竹老家共進午餐。至於兩人要商討什麼事？據知情人士表示，應是跟國民黨團結及兩岸關係有關。過去的「馬王政爭」落幕，改上演「馬王會」，這場世紀融冰之旅將會對國民黨帶來怎樣的影響，耐人尋味。

2005年馬英九曾與王金平競選國民黨主席，由馬英九勝出；2013年9月爆發「馬王政爭」後，更一度危及王金平在立法院長的政治之路。馬英九在2018年12月20日發表新書「八年執政回憶錄」，該書中馬英九提及「九月風暴（馬王政爭）」時表示，他沒有與王金平鬥，也沒有對王金平個人有過成見。

王金平則在2019年1月23日前往馬英九辦公室送新書《橋—走近王金平》拜會，兩人面談45分鐘，被視為破冰大和解。而前副總統吳敦義在今年8月24日舉行自傳「堅毅之路：吳敦義」新書發表會，馬英九、王金平到場致賀，在拍合照時，兩人還站在一起合影。