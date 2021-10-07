《大新聞大爆卦》

台灣基進立委陳柏惟罷免案，剩不到半個月就要舉行投票。繼昨日被爆出10年前曾肇事逃逸，今天又有網友爆料陳柏惟還涉嫌賭博，陳柏惟證實有去那邊打電動，但是沒有涉賭。也是台中人的資深媒體人黃暐瀚則預測，陳柏惟有3個硬傷，都會讓他的罷免機率提高；但目前因投票率、選民仇恨值，以及組織動員等因素，該罷免案恐會在過與不過的邊緣，不一定會罷免成功。

10年前肇事逃逸遭起底！ 陳柏惟認了：當年疲勞駕駛

黃暐瀚7日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，罷免的3個要件︰就是投票率、仇恨值、組織動員。以現在來說，陳柏惟有三傷︰第一傷，他先前沒有意願買疫苗，硬凹說因為我們沒有要買大陸疫苗；立委竟然不知道我們不可以買大陸疫苗，這代表他不認真。另外，稱國際上沒疫苗現貨，但是新加坡、韓國都有在買疫苗。第二個硬傷，是有關藥用大麻合法化，主持人有當場問他，到時流入市面怎麼辦？他回說現在市面上本來就有；第三個硬傷是肇逃問題，肇逃就是不好。

黃暐瀚分析指出，陳柏惟目前有3個硬傷，都會讓他的罷免機率提高，看來很危險。但目前的狀況對陳柏惟來講，可能沒有你想的這麼危險。

黃暐瀚表示，台北對陳柏惟罷免案很熱，可是台中二選區大烏龍地區基本上比較鄉村，黃暐瀚說宅神朱學恒就常笑他是地獄軟爛男，被罵也不會反擊，好像不跟人家吵架，台中人就是這樣的個性，他們2024不投給陳柏惟的可能性慢慢變多，但若要他們跑出來把陳柏惟罷免掉，台中人沒有那麼高的仇恨值，而7萬3才能過罷免門檻，所以沒有那麼容易。

黃暐瀚指出，目前陳柏惟這3傷，看來對他已經岌岌可危，但因疫情的關係，投票率可能沒有那麼高，加上選民純樸，仇恨值沒那麼高，還有組織動員方面，若要規模化處理，顏家4年要選5次，恐怕也沒辦法做到。因此即使陳柏惟發生肇逃這件事情，但罷免案恐怕會在過與不過的邊緣，不一定會罷免成功。

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