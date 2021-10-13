王詩安推出新歌〈Machines〉(機器)，回想自己做過最「機器」的一件事，就是在年少時因為在歐洲國家念書，受同儕影響嚮往小麥色膚色，而當過「焦糖色女孩兒」，她笑說：「西方國家的女生跟亞洲女生想要美白的觀念大相逕庭，她們都喜歡有健康膚色，結果有一陣子我瘋狂迷戀曬黑這件事，不僅瘋狂去戶外游泳，還跑去曬燈，所以在出道前有好長的一段時間是焦糖色女孩兒。」她返回亞洲後發現曬黑對皮膚狀況沒有很好，加上自己很容易白回來，才沒有再去曬黑。

王詩安想藉著歌曲提醒自己不要被機器制約，她平時除了工作寫歌創作才用手機，對於自媒體社群如FB、IG等，也只有新作品才會更新動態；自嘲是「半個古代人」的她對於身邊有朋友因為透過網路交友軟體認識甚至結婚覺得不可思議，她笑說：「我真的是古代人，總覺得人與人之間最終還是要面對面聊天才真實，也因此我很珍惜每一次跟家人朋友的聚會，甚至見面約會我都盡量把手機放一邊，只有要約下一次碰面時間時，才會強制性地拿起手機記日期，因為怕我自己忘記！」

王詩安晚上10點後就關機或不碰手機，閨房內也沒有任何電子產品，養成12點睡覺的好習慣，她表示：「在出道前有大概一年時間保持這樣習慣，發現精神及整個人狀態都會變很好，不過現在出道工作後，發現下班後要關機或是不滑手機真的很難，但我滑手機都是為了整理工作或是記錄當天工作狀態，然後就把手機關機或調整成飛航模式，盡量減少滑手機時間，把多出來的時間拿來看書、彈琴，也讓自己身心放鬆一下。」而她在生活上則堅持不用微波爐，「因為有看過研究報告，發現微波爐會致癌，所以從此之後家裡就沒有微波爐這個東西了！」