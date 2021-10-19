台灣雖已同婚合法，但要走出櫃子對同志來說仍是難事，台灣同志諮詢熱線攜手臉書推出「出櫃夥伴相談室」，盼讓聊天機器人在同志出櫃的過程中能給予溫暖的指引與陪伴。

台灣同婚合法後，雖讓同志可以結婚，但與傳統「一夫一妻」觀念衝突，「同志」在許多家庭或親友中仍屬禁忌話題，現階段也仍有許多同志隱身在櫃子之中，不願向家人表明自己性傾向。

台灣諮詢熱線協會長年透過諮詢專線陪伴同志，今年攜手社群媒體臉書（Facebook）推出「出櫃夥伴相談室」系列活動，打造「出櫃夥伴相談室」Messenger聊天機器人，期盼透過多項創意工具與內容，讓同志社群在出櫃的過程得到溫暖的指引與陪伴。

台灣同志諮詢熱線發布新聞稿指出，「出櫃夥伴相談室」Messenger 聊天機器人，是由Sanuker團隊協助打造，同志進入出櫃夥伴相談室，可以一步一步盤點自己的狀態與條件是否適合出櫃、準備針對不同出櫃對象的風險與挑戰、獲得三種出櫃方式的建議與提醒。

熱線表示，雖然機器人還無法做到即時線上真人諮詢，但相信透過聊天機器人，能夠將熱線過去得到出櫃議題的經驗帶給同志社群，並讓社群中真實的出櫃故事獲得更多支持。

此外，為了鼓勵大眾在社群中凝聚彼此互助的力量，熱線同時設計了Instagram「好友相挺濾鏡」，邀請民眾以創意的行動支持仍為出櫃猶豫或掙扎的親友們。

熱線表示，與Facebook共同策劃的「出櫃相談室」影片，也邀請 LGBTQ+ 社群創作者夫夫之道、阿卡貝拉、昆蟲擾西吳沁婕及主持人凱莉，以趣味問答的方式，輕鬆暢談出櫃經驗，幫助同志族群及親友更理解過程中可能遇到的挑戰，相關影片25日將在Facebook、熱線及創作者們的Facebook粉絲專頁正式上線播出。（編輯：陳清芳）1101019