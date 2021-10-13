國民黨北市議員王鴻薇今日開嗆，痛批行政院長蘇貞昌是政壇老狐狸。（摘自王鴻薇臉書）

行政院長蘇貞昌昨接受國民黨立委鄭麗文質詢，雙方為台海局勢爆發嚴重口角，蘇還當場大罵鄭「不要臉」，現場火藥味十足。對此，國民黨北市議員王鴻薇13日開嗆，怒批蘇是「政壇老狐狸」，這段質詢簡直充滿算計，但套一句蘇曾對駐日代表謝長廷所說的話「轉移焦點也不能改變執政無能的事實。」

王鴻薇今日在臉書PO文指出，蘇貞昌在立法院備詢，竟在故意激怒鄭麗文後，用辱罵「不要臉」來挑起戰爭對立，但若還原現場情況，鄭並沒有以攻擊性或情緒性字眼質詢對方，反而是蘇一直用「你要投降嗎」等跳針式的回答引起鄭不滿。

王鴻薇認為，蘇貞昌的備詢顯然有政治目的，第一，這次總質詢從疫苗採購、3＋11黑箱、五倍券亂象等議題，蘇都沒法繳出像樣的成績單，因此最好混掉總質詢的辦法，就是挑起政治口水戰，一旦進入政治攻防，就能夠轉移焦點，不回答施政無能問題。

王近一步指出，第二，蘇目前面臨黨內權力不穩，從五倍券到宜蘭高鐵設站，蘇備受正國會和英系的夾殺，且鄭是國民黨戰將指標人物，顯見蘇想利用辱罵對方取得深綠選民的支持。今天這局面，即使是總統蔡英文都要力挺蘇貞昌，蘇心裡一定想「看現在黨內誰再敢為難老子」。

王最後指出，蘇貞昌馬上就要面對年底四大公投對他的不信任投票，但目前蘇民調滑落，四大公投一過，他連院長位子都保不住，現在的荒腔走板、聲嘶力竭「憤然對抗叛徒」，這種莫名其妙的情緒性發言，不過是政治保衛戰的前哨站而已。