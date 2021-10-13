藍委鄭麗文昨日於立院質詢槓上行政院長蘇貞昌，雙方爆發口角，鄭批「對岸打來你第一個投降」，蘇狂飆罵「袂見笑」，國民黨要求蘇貞昌道歉。民進黨立委林宜瑾、周春米、吳思瑤、賴品妤、何志偉、張廖萬堅、黃國書、郭國文以及許智傑等人，今日於臉書串聯發文表示「挺蘇揆護主權」、「守護台灣絕不投降」，力挺蘇貞昌。

林宜瑾指出，立委可以基於事實來問政、針對政府措施提出質疑，「但絕不應該胡亂指控與謾罵」。尤其現在中國時不時派軍機擾臺，面對嚴肅的國防議題，更不能以這種猜測造謠的方式進行質詢。

何志偉說，民意最高殿堂的國會問政該就事論事，民代當然可以要求政府更好的施政，但不該用羞辱、抹黑的方式質詢，我們都在同一條船上，一榮俱榮；一損俱損，不需要在自己人裡面找敵人，請國民黨這次一起把臺灣當自己人。

許智傑表示，中共近年來不斷地挑釁臺灣、並且亟力打壓臺灣參與國際事務，不論是蔡總統、蘇貞昌、國防人員、外交同仁等，無不全力捍衛臺灣主權不受侵犯。蔡總統於國慶日提出四大堅持，更是臺灣人的共同信念，面對中共的文攻武嚇，我們絕不示弱，並會繼續勇敢建構臺灣。

郭國文指出，中共挑釁行為不斷，國軍弟兄疲於奔命。國民黨團的荒唐行徑也不斷，鄭麗文還變本加厲，在國會殿堂公然造謠，懷疑蘇貞昌和國軍捍衛臺灣的決心，相信已踩到不少人的底線，本應受到最強烈的譴責。國民黨應該要齊心對外，結果卻老是在對中共的國防外交事務上扯後腿，令人感到非常遺憾。