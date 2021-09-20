自費驗抗體惹議！專家喊民眾有「知的權利」 陳時中回應

網紅四叉貓因接種高端疫苗後自驗抗體引發爭議，疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，周三(22日)將舉行應變會議，對於相關抗體檢驗的後續做出相關指引，讓大家可以依循。對此不少網友都紛紛表達意見，有人質疑「怕什麼？」「以自費健檢不能自費驗抗體？什麼道理」。

關於自費驗抗體，有專家認為民眾有知的權利，建議中央建立檢驗抗體標準，及作為追加第3劑疫苗考量依據；陳時中18日對此說明，自費抗體檢驗結果很難做為第3劑疫苗參考依據，持續都有監測和實驗計畫，根據國外經驗、專家意見做為是否追加第3劑疫苗的參考，周三(22日)也會開一次會議，對於相關抗體檢驗的後續做出相關指引，讓大家可以依循。

陳時中補充說明，只要相關合格檢測，不會反對，但還是要依循相關醫療法規定，所做指引是指做完自費檢測後哪些情況要注意，例如若驗了陽性後，到底是因為打疫苗的陽性，還是染疫的陽性，很多後續需要區分的工作，相關行政作業也請醫療應變組把指引訂好，讓大家可以依循。

消息曝光後，有網友在《批踢踢》、《yahoo新聞》相關報導底下留言質疑，「為何自驗抗體還需要政府核准？這...」、「怕被民眾知道真相嗎？自費驗有什麼問題？」不過，也有網友認為其實這種說法就是要開放的意思，應該是建議打完第幾天可以驗、一定會開放的、不覺得現在會刻意去擋這個啦。