9月17在Nexflix上線的韓國原創劇《魷魚遊戲》不但引起新的話題，更讓許多人聯想起台灣偶像劇也曾叱吒東南亞地區，在台灣更是拿下驚人電視收視率，喚起了許多人學生時期追台劇的熱血之舉。而這邊幫大家整理了追劇成癮的五大套路，其中包含經典偶像劇人物設定，及腳本的橋段安排，快來看看這些清單你中了幾項呢？

第一項：傻白甜女主

劇中一定會有一位傻傻惹人愛的可愛女主角，而通常是個生活白癡或0感情經驗，正來等待男主角來拯救她。

第二項：重量級角色

當男女主角好不容易進入戀情後，就是重量級角色登場的時候了，可能是某方的父母親堅決反對，或是條件的絕佳前男友出現，讓男女主角左右為難、感情坎坷，讓人看了真是心癢癢啊！

第三項：隨時Ready的大雨環節

男女主角失意時，必定配上大雨的情節，鏡頭對焦主角表情並開始回憶美好時光，應和當時心如刀割的心境。若這樣的情節如果出現在鄉土劇中，就代表某位配角，即將轉為壞人角色啦，腦中是不是馬上有畫面！而這也是RRR的由來。

第四項：企業鬥爭

台劇在腳本劇情設定中，一開始必定從兩個單純的家庭故事開始發展，但後面將會莫名演變為兩大集團的企業鬥爭（看來是一夜致富啊！）包含董事間股份持比、董事長投票、擄人、車禍失意、或突然出現雙胞胎等，再來安排驗DNA環節，一一證明是否為純正血脈，來成為關鍵少數，雖然繞的大家暈頭亂象，卻又看得津津有味。

第五項：繞了一大圈還是要有Happy Ending

不管是偶像劇或台劇，無論前幾集的感情再坎坷、劇情再荒謬，最後都會圓成一個最好的結局，例如反派終於得到報應並繩之於法，劇中CP也可以排除萬難成婚，給觀眾一個快樂結局，撫平大家這幾集的急躁心靈。