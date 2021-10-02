黃瀞怡（小薰）2日以《大債時代》拿下金鐘獎迷你劇集最佳女配角獎，她當場在台上喜極而泣，激動說，「演這個戲我真的很痛苦，我沒有當過媽媽，我不知道媽媽是什麼，然後我是個講話會結結巴巴的人，唯有拍戲的持候可以找到歸屬感，只要你們不嫌棄的話，我會一直演下去。」

她不忘感謝公共電視、評審、導演廖士涵，感謝父母，也用泰雅族語致謝，並將榮耀歸給上帝。她分享拍攝《大債時代》最辛苦的是，「我本身個性滿愛說話，但在現場要不說話，培養情緒進入角色」，而她的母親已經過世，她也把自己媽媽離開的心情發揮的淋漓盡致。

小薰從節目《我愛黑澀會》發跡，後來轉型當演員，曾在第48屆金鐘獎時以《我租了一個情人》入圍戲劇節目女配角，去年以《追兇500天》入圍迷你劇集女主角獎，今年是她3度入圍，她在《大債時代》中飾演單親媽媽「蔡純珊」，同時面對老公驟逝及大筆負債，她在劇中總是在哭，除了苦情之外，她也把母親為了活下去強打精神，眼神充滿堅毅與對家的愛，詮釋的絲絲入扣，獲得金鐘評審肯定。