圖為國民黨立委鄭麗文。（資料照/劉宗龍攝）

網紅四叉貓因自驗接種高端疫苗後的抗體引發爭議，指揮中心表示，目前政府沒有開放一般民眾自費檢驗抗體；台北市衛生局派員前往檢驗單位禾馨診所稽查後，認定禾馨違規，依法最重可開罰25萬元罰鍰。國民黨立委鄭麗文18日在臉書提出質疑，自費檢驗抗體違法？心中有鬼嗎？

鄭麗文指出，指揮中心不是也告訴大家高端中和抗體高對於對抗新冠疫情是有效的，那為什麼又不願意開放給民眾自費檢驗抗體？她舉例，日本也開放自費測抗體10分鐘就知道結果，還是有民眾擔心保護力不足，所以近期出現許多「抗體檢測站」。

鄭麗文認為，指揮中心不但不該禁止自費檢驗抗體，更應該考慮邀集國內外廠商，訂出檢驗抗體標準，讓各醫療院所提供民眾檢驗，未來民眾是否該施打第三劑疫苗才有科學化的標準，這才是科學防疫，才是真正對於抗疫有幫助的實質作法。

最後，鄭麗文直言，這不但「學理上可行」，且「不見得要國外有才能做，不然台灣永遠沒有辦法走在最前面」。對此有網友留言表示，「真是莫名其妙，難道怕國王的新衣被戳破？」「找出成功對抗抵制的有效方法，女戰神」、「我自己的血抽來檢驗都不行，管太多了」。