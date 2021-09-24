桃園市長鄭文燦認為，疫苗覆蓋率可作為降級參考。（賴佑維攝）

桃園市強化二級23日宣布結束，改為二級防疫警戒，桃園市長鄭文燦主持防疫會議，對於何時恢復正常生活？他說，預估全國10月底完成疫苗第1劑覆蓋率7成、2劑3成，接著若完成第1劑7成5、第2劑5成，就可請中央流行疫情指揮中心評估，疫情可控、國境守得緊、疫苗覆蓋率提升前提下，可以轉為一級。

鄭文燦表示，桃園目前劑次人口比為132萬，若用第一劑接種為50.99％，有116萬人接種，完成2劑為7.31％，完成16.6萬人。他說，預估全國10月底可達到第1劑覆蓋7成，第2劑3成。未來可完成第1劑覆蓋率7成5，第2劑5成，指標若陸續完成，就可請中央評估，疫情可控，國境守得緊，加上疫苗覆蓋率提升，可以轉為一級，維持個人防護下，讓民眾可以正常消費、正常旅遊、正常生活。

不過鄭文燦也說，最終什麼條件底下降級，還是尊重中央判斷，根據中央決定調整安排。

鄭文燦也提到，未來接種計畫包含莫德納、高端、BNT、AZ，醫療團隊相當辛苦，包含25日75歲以上長者接種莫德納2劑。至於70歲以上莫德納2劑則是10月4、6日接種。至於不在籍長者，只要第1劑在桃園接種，帶著黃卡一樣可以在桃園打第2劑。

高端部分，桃園有6萬3000人接種第1劑，目前為4萬5000人登記，鄭文燦說，高端一樣要打2劑才有保護力，如果沒有預約，10月2日也可以帶著黃卡直接到接種站接種。

至於BNT，青少年有13萬人，已經陸續在高中接種，其他BNT第1劑65歲以上長者、18到22歲、40歲以上第9類，約有7萬多人在醫療院所。AZ則有長照第2劑，將由衛生局安排到院接種，其他不在籍、長者要補打第2劑，也可以到醫療院所預約，這部分等疫苗配賦完成後，再請衛生局公布。