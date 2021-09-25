太傲慢？被記者追問「沒道歉」 陳時中轉身冷回：3+11跟800條人命有什麼關係？

衛福部長陳時中24日至立法院備詢前，被媒體問及3＋11破口，竟回答「3＋11跟800條人命有什麼關係？」引發熱議。對此，國民黨前立委孫大千怒批，竟然說出這麼冷血無情的話，陳時中還算是個人嗎？

孫大千今（25）日在臉書提出多項質疑，如果3+11跟800條人命沒有關係，全球各大外媒難道都瞎了眼睛嗎？民進黨立委范雲為什麼要躲了83天都不敢露面？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎為什麼要代表專家會議表達反對立場？

孫大千接著指出，如果3+11跟800條人命沒有關係，為什麼現在不繼續採用3+11政策？難不成這800多位台灣人民是被外星人謀殺了嗎？

陳時中昨在立院被媒體問到，為何未對3＋11造成逾800條人命死亡道歉？陳時中反問：「3＋11跟800條人命有什麼關係？」即快步離去。

上午的一番發言，在輿論上引起負面發酵，下午疫情中心記者會上，陳時中對此表示，非常傷心和遺憾，但要和3+11連在一起需有證據。