新北幼兒園群聚擴大至23人，基因定序已確定為Delta變異株，中央流行疫情指揮中心日前大動作「預防性隔離」全幼兒園家長，引發外界爭議。指揮官陳時中今天在疫情記者會上花了整整5分鐘說明，在Delta變異株之下，必然要做更嚴格的定義，將社區的線守好。

陳時中表示，過去我們針對接觸者的定義比較嚴，有一定接觸時間、沒有保護的情況下，才會定義為密切接觸者，採居家隔離，其他非密切接觸者就列自主健康管理；至於接觸者的接觸者，以前我們不太處理這個問題，除非疫調裡發現有可能染疫的風險，會請他做自主健康監測。

陳時中表示，但現在為了防範變異株再做加強，因此將接觸者定義放得比較寬，疫調有可能不完全符合一定接觸時間、沒有防護的條件，但還是列為居家隔離對象；至於接觸者的接觸者，也做預防性隔離。以幼兒園為例，同班同學都是接觸者，確診學生的爸媽也是接觸者，其他未確診的同學爸媽則是接觸者的接觸者。

陳時中強調，在Delta變異株之下，必然要做更嚴格的定義，如果接觸者的接觸者仍列為自主健康監測，這段時間可能接觸了其他人，萬一後來接觸者確診了，又要展開一次疫調，整體防疫成本會變高。

以幼兒園群聚來說，萬一有新的小朋友確診，其家長因為已經被隔離了，對社區威脅就比較低；陳時中說明，預防性隔離可以確保第二圈（接觸者）安全，第三圈（接觸者的接觸者）也安全，影響社區的風險也變低了。

另外陳時中也呼籲，如有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或腹瀉等症狀，勿上班上課，應盡速就醫或篩檢。