文山區某國中及某幼兒園採檢結果出爐，衛生局指出，已經針對2所學校共239師生與家長進行採檢，採檢結果今晚出爐都是陰性。

北市教育處副局長陳素慧表示，國中部分採檢結果出爐，確定15日復課，至於私幼部分教育局仍在等通知，確定全數為陰性15日就會恢復上課。