北市文山區某國中、幼兒園採檢皆陰性 明恢復上課 21:052021/09/14 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 剩下文山區某國中及某幼兒園，衛生局指出，已經針對2所學校共239師生與家長進行採檢，採檢結果今晚出爐都是陰性。（北市衛生局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文山區某國中及某幼兒園採檢結果出爐，衛生局指出，已經針對2所學校共239師生與家長進行採檢，採檢結果今晚出爐都是陰性。 北市教育處副局長陳素慧表示，國中部分採檢結果出爐，確定15日復課，至於私幼部分教育局仍在等通知，確定全數為陰性15日就會恢復上課。 麥當勞員工確診 匡列36人採檢結果出爐 公園丟家庭垃圾遭制止 男打傷清潔隊員因這原因不起訴 #陰性 #北市 #文山區 #某國中 #幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 17萬學生接種BNT意願書 新北明完成彙整造冊 11:462021/09/14 生活 高雄港3貨輪爆船員確診 295名接觸者PCR結果出爐 16:582021/09/14 生活 新北市幼兒園新增2例 家長與兒童陰轉陽 15:122021/09/14 生活 裝修工夫妻基因序列出爐 羅一鈞：和幼兒園群聚相同 14:272021/09/14 生活 福建莆田全面嚴控所有社區出入 廈門六區普篩、長途客運全停 09:252021/09/14 兩岸 接種BNT後全校線上授課2日 新北：讓老師掌握學生身體狀況 15:372021/09/14 生活 知名影評人「左撇子」疑涉網賣大麻軟糖 檢方訊後限制住居 15:252021/09/14 社會 兒童打不到疫苗 竟還有「免疫負債」 專家：恐增染疫風險 11:432021/09/14 健康 Delta嚇壞幼兒園所 業者要求教育部訂全國統一的預防性停課指引 12:172021/09/14 生活 市議員李雅靜號召公益團體獻愛心 助弱勢生度困境 17:042021/09/14 寶島 裝潢工6次到社區 基因定序今出爐 04:102021/09/14 焦點要聞 生活熱門新聞 龍劭華糖尿病纏身 7月24日打AZ疫苗先做這件事 - 生活 台北人用iPhone 1特殊習慣掀網共鳴：一堆人這樣 - 生活 為何發財小貨車都是藍色 內行人揭密：其他顏色不行 - 生活 Delta潛伏很久？ 前台大醫曝1關鍵現象打臉：有這麼肉咖嗎 - 生活 最佔手機空間的不是LINE 一看後台驚見「大魔王」竟是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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