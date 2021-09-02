18至22歲優先接種BNT，圖為民眾意見。(取自中天新聞)

BNT疫苗抵台，指揮中心除了原先規劃保留120萬劑給12到17歲的學生施打，也增加18至22歲年輕人優先打BNT，此舉引發外界正反討論聲浪。《中天新聞》對此進行街頭民調，詢問民眾對於「18-22歲開放優先預接種BNT」的看法，幾位上班族民眾都說「好像被放生吧」、「我們就是被忽略的那個年齡層」。

根據《中天新聞》1日上傳的影片，在台北市信義區進行的街頭民調，詢問民眾「18-22歲開放優先預約接種BNT，你覺得呢？」選項有太棒了！大學生終於可以打BNT、好生氣！又被插隊、好想哭！上班族感覺被騙，到底何時輪到我打、不是呀！那340萬人登記BNT是登記爽的嗎？以及很明顯！攏是為了選票啦。

多位上班族則說「我們就是被忽略的那個年齡層，我們才是在外面走跳的耶」、「年輕力壯的生力軍，那為什麼我們沒有疫苗先打呢?」「好像被放生吧」、「好像感覺都排不到」。

至於大學生部分，有2名大學生都說「太棒了」，另外有大學生認為，「能打就打，因為也快開學了，如果不打的話到時候傳染會很恐怖了」、「剛好要入學了，就可以有一點保障」、「雖然我是直接受益者能夠打到也很好，但會覺得說政府應該一開始就要做好配套」。

最後街訪結果顯示，共有10位民眾選擇「太棒了！大學生終於可以打BNT」、2位選「好生氣！又被插隊」、5位選「好想哭！上班族感覺被騙，到底何時輪到我打」，另有6人選擇「、不是呀！那340萬人登記BNT是登記爽的嗎?」