新北市長侯友宜今中午到新埔國中視察上課與用餐情形。（王揚傑攝）

今（1）日是高中以下學校開學日，上午11時許，新北市長侯友宜到板橋區新埔國中視察學生上體育課和中午用餐時的狀況，侯友宜說，他必須清楚學校之前的準備，更要了解在上課過程中，有沒有把防疫做好，目前學校落實防疫做得非常完整。

侯友宜特別到體育館了解學生上體育課的情形，侯友宜表示，長期以來同學沒有在學校上體育課，所以在活動中調整同學的體適能，雖然孩子戴著口罩，但老師用緩和的方式調整，大家都可以適應，慢慢把體力調整回以前在學校的狀況。

侯友宜也特別去了解同學中午用餐的情形，侯友宜說，學校非常用心準備，每位同學都有一個隔板，而且隔板上面還有孔洞，可以掛上口罩，學校已經要求和宣導「不交談、不共食、不分食」，也要求每人要自備容器去裝飲用水、目前整個學校落實防疫做得非常完整。

侯友宜表示，除了三級防護最高原則以外，新北市一定把隔板、飲食的方式，嚴格的落實在校園防疫上，今天開學第一天，各學校把防疫做得非常好，上學的途中，交通安全也動用了警察同仁幫忙護童，讓孩子安全到學校，大家一起努力，讓家長安心把孩子交給學校。