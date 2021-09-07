新北板橋某幼兒園群聚事件，今日再增2名幼兒與3名家長染疫，新北市長侯友宜表示，市府緊急擴大匡列182人，目前162人都是陰性，不過有學童家長從埃及返台，先前採檢都是陰性，會再持續掌控中。板橋幼兒園相關4校與另案的中和某國小停課，新北市總計有4327名學生停課。

侯友宜表示，這次所有學童Ct值不太一樣，有的34有的20幾，會再仔細研判是老師傳染學生，還是學生傳給老師，或是家長們有人染疫傳給學生再帶進校園。

侯友宜表示，Delta傳播力超過Alpha，這次案件第一時間基因定序還沒出來，但視同Delta，升為強化警戒二級，禁止探病、長趙機構禁止訪視，集會限縮室內50人與室外100人，也呼籲中央基因定序加速，並持續疫調了解與桃園機場案件是否有關。

至於中和某國小因為有同學染疫班級停課14天、停課3天，侯友宜說，保護孩子一刻不能等待。