Delta侵入社區，新北幼兒園群聚延燒，12日新增的一個案，是確診幼童母親住在桃園的同事(案16197)，該案的太太經採檢後也確診，為今(13)日列案號的案16199。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，案16199為50歲案例，已經匡列接觸者23人在集中檢疫。

陳時中指出，該幼兒園及社區感染事件接觸者採檢結果，接觸者匡列3505人，居家隔離2526人，自主健康管理883人，自我健康監測60人。

核酸檢驗部分，應採3505人(居家隔離2562人、自主健康管理883人、自我健康監測60人）已採3502人，陰性3233人，陽性25人，檢驗中244人，待採3人。

媒體問到，因為幼兒園群聚是感染了Delta變異病毒，有無出現重症患者？

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，已經有患者解隔，狀況都很好，小朋友也都沒有重症現象。

此外，因應幼兒園群聚，有些學校預防性停課，全教總要求應該給家長有薪照顧假，指揮中心是否有相關規劃？

陳時中說，指揮中心目前沒有相關規劃，這部分可和教育部有請教。