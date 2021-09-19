九份停車場砍人案 新北瑞芳警晚間逮捕4人。

新北市九份某民營停車場江姓負責人曾對胡姓前女友施暴，胡女兒子為替母親出氣，今（19）日糾眾共10人到停車場討公道，砸毀管理室玻璃，砍傷江男胞兄及吳姓、陳姓男子後逃逸，傷者送醫無生命危險，瑞芳警方追緝行凶歹徒，晚間逮捕主嫌胡男等4人到案，將持續追查其他嫌犯。

據了解，41歲江姓男子與39歲胡姓女子原是情侶，過去因爭吵和江男動手打人分分合合多次，本月初江男又在住處打了胡女一巴掌，胡女下定決心分手並不再姑息，向警方提告家暴及向法院聲請保護令，保護令已獲法院核發。

胡女19歲的兒子聽到母親訴苦，盛怒下遂糾眾到停車場教訓江男。今天下午1時30分許，胡男等10人分乘3輛自小客到場，一下車即分持西瓜刀、棍棒攻擊江男及其同事、親友，並砸毀停車場管理室玻璃，行凶後迅速上車逃離現場。

衝突中江男頭部遭毆打並遭玻璃碎片噴濺，但並無明顯外傷，江男的哥哥左腰被砍傷，吳姓、陳姓男子的左手臂均受刀傷，李姓男子則遭破碎玻璃割傷。瑞芳警分局獲報派員到場，先協助將傷者送往基隆長庚醫院治傷，所幸均無生命危險。

晚間9時許，警方陸續逮捕主嫌胡男及協助叫人的王姓男子等4人到案，胡男坦承是替母親出氣，刀械、棍棒事後都已丟棄山溝。

瑞芳分局表示，全案將依傷害、毀損及聚眾鬥毆罪嫌送辦，並持續追緝尚未到案的嫌犯。