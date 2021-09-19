中秋四天連假，各地湧現報復性出遊人潮，有網友在臉書分享台中高美濕地人潮爆滿，只見遊客擠滿木棧道，猶如「人形蜈蚣陣」，讓不少人擔憂這麼多人卻未保持社交距離，不怕疫情再度爆發嗎？

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，寫道「聽說這裡是台中海線知名景點」，看見許多遊客擠在高美濕地木棧道上休憩、賞景，雖然每個人都有戴著口罩，但擁擠程度早已打破防疫群聚的限制，有網友證實遊客真的很多，「我也有去，在門口就塞住了，不敢再前進了」。

有網友分享中秋連假高美濕地湧進人潮，全都擠在木棧道賞夕陽。（圖／取自臉書社團爆廢公社二館）

網友紛紛留言「看來要重返三級了」、「再爆發就別怪什麼了」、「害怕此生沒機會看到夕陽嗎？」、「傻眼…拍攝者不也其中一員嗎？」。也有人大開嘲諷「看能不能藉由民眾的力量升到4級」、「有沒有效果，兩個禮拜見真章」、「聚起來就對了啦！不出去玩好像會怎樣一樣」、「瘋狂群聚，比旁邊的招潮蟹還會群聚呢」、「太棒了，不要輸給境外！」。

不少網友認為出遊管制太鬆，恐引發報復性確診，留言批評「禁止室外烤肉，卻沒禁止民眾出遊」、「沒事，病毒只會挑戶外烤肉的人感染」、「上次清明節一直靠北，這次都沒人靠北反而跑出來」、「這次網路都看不到類似的文章，不要移動之類的」、「政府不敢禁止，以為台灣人真的都很乖很怕死」、「指揮中心在幹嘛？是等群聚感染，還是又推給地方政府」。