彰化學生超過96％同意接種BNT疫苗。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

不在學籍內的12歲至17歲民眾，中央將於9月14日上午10時起開放預約平台。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

第九輪疫苗接種是施打BNT第一劑、高端第二劑開放預約。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府13日完成12歲到17歲國中小、高中職、五專前三年學生BNT疫苗施打意願同意書調查，全縣超過96％學生同意施打，王惠美也表示，遠遠超乎預期，第九期BNT和第二劑高端疫苗將陸續開放登記。

縣長王惠美表示，彰化縣18歲以上民眾接種新冠肺炎疫苗為58萬3482人，接種率達54.32％，還沒打到請繼續上網登記，也可考慮加選BNT。

王惠美表示，近期有許多家長都擔心孩子是否能夠接種疫苗，這次對象是滿12歲的國小至高中職及五專3年級學生。感謝家長的配合，意願書已全面收回，預定9月22日 BNT疫苗到貨，9月23至10月8日由高中職先行接種後依序往下接種。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，BNT校園接種已有96％學生家長同意施打，而以往流感的接種率只有80％至85％而已，較以往多了一成多，施打意願之高，應該是和最近北部幼兒園和高中生有確診者有關，所以都趕快打一打，約兩週內可完成接種。

葉彥伯表示，不想在學校接種，以及不在學籍內的12歲至17歲民眾，中央將於9月14日上午10時起開放預約平台，屆時請上去進行BNT疫苗的意願登記，後續再依中央指揮中心的規定進行預約與施打。

第九輪疫苗接種是施打BNT第一劑、高端第二劑，9月20日10時至9月22日12時開放預約，其中BNT第一劑開放18至22歲、65歲以上，以及40歲以上第九類，意願登記有勾選BNT的民眾，至於高端第二劑的預約，則是需在9月28日前符合第二劑接種間隔滿4週以上的民眾。