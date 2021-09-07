板橋某幼兒園群聚再擴大，累計15人染疫，引起各界關注。一名網友發文表示，現在讀幼兒園的小孩家長，剛好是疫苗孤兒年齡層，引發網友熱烈討論，真的！爸媽剛好都是25至35歲這個年齡層，不是還沒打到疫苗，就是才剛剛打完，疫苗都還沒有發揮效果，當初沒優先讓幼兒爸媽打疫苗，就知道幼兒園完蛋了。

一名網友今在PTT上發文表示，現在讀幼兒園的小朋友，爸媽大約是幾歲？不就剛好是疫苗孤兒的社畜年齡層？指揮中心繼續無視這個年齡層，外出上班沒有染疫風險嗎？小孩確診不會傳染給爸媽？更不用說，小朋友的年紀太小，其中一人還要陪小孩隔離。

貼文引起網友討論，「真的，爸媽都30至40歲這群人」、「20幾歲的人是從幾號開始打的？ 還沒發揮效果呢」、「沒列入第九類優先，就知道幼兒園這塊完蛋了」、「都25至35歲左右」、「外送員都能比幼兒父母先打疫苗」、「社畜七年級生這兩週才打第一劑AZ，然後要保護力還要兩週」。

板橋幼兒園群聚感染持續擴大，新北市長侯友宜今宣布，再添2名學童和3名家長染疫，這起群聚案目前累計15人確診，相關的基因定序結果尚未出爐，但板橋區不少家長十分擔憂，認為周遭的學校應該也停課。