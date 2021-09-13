國高中生接種BNT意願書今天截止收件，究竟要不要讓12到17歲的學生打BNT疫苗，讓許多家長苦惱，對此，精神科名醫沈政男表示，英國疫苗委員會不建議12-15歲健康族群打新冠疫苗，並指出疫苗打在身上影響的是自己的健康，「該怎麼做就自己想清楚吧」。

疫情指揮中心開放全台125萬名國高生從23日接種BNT疫苗，今天是繳交施打意願書截止日，但因年輕族群打BNT恐有心肌炎的罕見副作用，因此要不要讓孩子接種BNT，讓不少父母猶豫。沈政男在臉書發文指出，英國疫苗委員會已說不建議12-15歲健康族群打疫苗，叫大家打疫苗是防疫政策，但疫苗打在身上卻是自己的健康，直言「該怎麼做就自己想清楚吧」。

沈政男強調，新冠疫苗不是麻疹疫苗，沒辦法完美保護接種者，「打七、八成人口然後過正常生活」已經是不可能，以清零為目標，把病毒壓到最低，才能減少搶打疫苗的壓力。

近期新英格蘭期刊又有一篇混打免疫生成效果大於兩劑AZ的文章，沈政男建議，家中若有要打第二劑的老人家，可以看看要不要等混打，「BNT將會周周到來，現在也已開放長者第一劑登記，應該混打不會等太久」。

對此，網友紛紛留言：「疫苗不要挑盡量打是政策，針打下去人抬出去的風險自負，沈醫師這篇的各項結論很正確」、「兒少不要打疫苗，打了萬一傷身是一輩子的問題」、「12-15歲應該很多家長會等別人的孩子先打打看，觀望一下吧」，還有人表示，「我打了兩劑莫德納都覺得副作用有點怪怪的了，何況發育中的孩子」。