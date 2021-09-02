中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。1例本土為台北市，新北連續兩天「+0」。
新北市長侯友宜表示，這段疫情穩定控制往下走，但仍要好好加油，不要連續2天+0就以為社區感染沒了，還是要戒慎恐懼。
而93萬劑BNT疫苗今天清晨抵台，新北市長侯友宜特別表示感謝協助爭取的台積電、永齡基金會與慈濟，輝瑞疫苗終於進來了，讓我們疫苗覆蓋率趕快提升，建構群體免疫，謝謝大家一起守護國人健康。
中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。1例本土為台北市，新北連續兩天「+0」。
新北市長侯友宜表示，這段疫情穩定控制往下走，但仍要好好加油，不要連續2天+0就以為社區感染沒了，還是要戒慎恐懼。
而93萬劑BNT疫苗今天清晨抵台，新北市長侯友宜特別表示感謝協助爭取的台積電、永齡基金會與慈濟，輝瑞疫苗終於進來了，讓我們疫苗覆蓋率趕快提升，建構群體免疫，謝謝大家一起守護國人健康。
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