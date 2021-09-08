新北市幼兒園爆發群聚感染，疫情指揮中心透露是Delta病毒機率很高，民進黨立法院黨團今指出，希望新北市邀請醫福會執行長王必勝進駐；並強調，新北市長侯友宜一定要多加油，多跟中央合作，不是互相的甩鍋，所以希望侯市長不要再重蹈覆轍。

民進黨立院黨團副書記長洪申翰指出，過去兩、三個月時間確實有幾波來面對Delta病毒經驗，王必勝執行長曾說，面對Delta病毒重要的部分就是疫調、匡列、隔離和篩檢這幾個步驟，要做到確實、扎實。

他指出，對比過去幾個縣市的列管人數，桃園機師事件總共是2800人，屏東事件則為14163人，新北的事件現在正在開始，當然要用最嚴謹的方法，目前列管人數雖然相對比較少，但是面對Delta病毒列管的採檢及隔離人數，是否能夠做到擴大、確實，這是最關鍵的事情。

他說，希望接下來新北可以做到中央跟地方的緊密的合作，而不是互相的甩鍋，所以希望侯市長不要再重蹈覆轍。

他表示，過去這個六、七月的時候，大家覺得雙北在疫調或者是在隔離上有不確實的狀況，希望侯市長可以比照桃園跟屏東的做法，邀請王必勝協助。