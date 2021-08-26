裕隆(2201)預期下半年台灣車市逐步回溫；公司上半年營運大幅成長，期待下半年延續好表現，獲利表現看穩。並看好電動車為主流，全球車廠都朝此發展，旗下自主品牌納智捷未來也將朝電動車發展。今股價穩定走揚，相對台股抗震。

裕隆昨(25)日召開線上法說會，針對下半年台灣車市，隨著疫苗擴大施打與微解封後，預期下半年車市銷售樂觀。預估2021年台灣汽車市場約42.7萬台，較2020年44.4萬台小幅下降約3.8%。

展望下半年中國大陸車市，裕隆公司表示，中國受疫情影響，採取比較積極的控制手段，如封城，加上晶片短缺情形尚未獲解決，持續影響銷售表現，所以下半年車市情況較不明朗，有待觀察。

另外，新店裕隆城商場預定2021年第四季取得使用執照、2022年第四季商場開幕，2023年開始挹注租金收入，未來每年可望貢獻3.2~3.4億元租金收益。

裕隆轉投資的裕日車(2227)展望方面，裕隆公司表示，上半年裕日車中國轉投資與去年同期相比有成長，但台灣受5月以來疫情影響，銷量下滑，下半年會持續透過行銷方案積極補回。裕隆日產汽車預告第四季將推出多款特仕車，預定9月初發表NISSAN KICKS 哈騷版」採取限量上市。

裕隆指出，目前全球發展趨勢以電動車為主流，全球車廠都朝此發展，納智捷未來也將朝電動車發展。裕隆與鴻海合資的鴻華應該會在鴻海科技日有產品展示說明。

鴻海在今年股東會與日前的中元普渡活動，揭露將為納智捷開發新款電動車，鴻海董事長劉揚偉公布2021年「鴻海科技日」將於10月18日舉行，屆時將向外界展示鴻華先進科技所推出的3款主力電動車。

裕隆上半年毛利率30%、營益率9%，分別較去年同期的27%、2%提升，公司表示，主要是受惠於裕融貢獻度轉強；裕融下半年展望仍樂觀，裕隆汽車因應原物料上漲，也會再加強管理力度，樂觀期待下半年延續好表現。

裕隆汽車調整財務結構轉骨，加上轉投資裕融、中華車獲利成長貢獻，裕隆上半年淨利增長2倍，每股淨利達2.35元。裕隆上半年合併營收383.8億元、年增2.7%，營業利益35.1億元、年增2.47倍，稅後淨利23億元、年增2倍，EPS達2.35元，明顯優於去年上半年的0.5元。