1日隔夜美股，8月月線均漲的3大指數全都小跌作收。本周還有非農就業報告等多項經濟數據需要關注，不過，剛公佈的美國消費者信心與芝加哥採購經理人指數都不盡理想。道瓊跌39.11點或0.11%，收35360.73點；那斯達克跌6.65點或0.04%收15259.24點；標普500跌6.11點或0.13%，收4522.68點。

8月份，道瓊累計漲1.2%，那斯達克漲4%，標普500漲2.9%。同時，標普500已連續第7個月收漲。成長性股票與科技類股在8月期間重獲市場青睞。

從第2季美企獲利來判斷，加拿大BMO Capital Markets日前將標普500在2021年底的目標價位，從4500點上調為4800點。同時，瑞銀也認為標普500在2021年底時可到4600點，然後在2022年底有機會達到5000點。

不過，長期多頭的投資顧問機構BTIG卻認為，20多年前的美股網路泡沫化，現今可能會重演，因為動不動就收高並創紀錄，很像在1999年底走勢一樣。因此，預測未來一個月內將會有10%至20%下檔空間。

投資調研單位CFRA統計，9月可能是是標普500指數在一年中，表現最不好的月份，因為自1945年以來，9月平均跌幅僅0.56%。所以，從以往數據來看，標普500在9月時只有45%天數會漲，且是一年當中上漲幾率最低的月份。

美東時間3日非農就業相關數據將出爐，不過，剛公佈的美國經濟數據美國8月消費者信心指數，從7月修正後的125.1減至113.8。同時，8月芝加哥採購經理人指數也從7月的73.4降至66.8。

貨幣政策方面，美聯準會於3日釋出仍傾向寬鬆訊息，投資平台Clearnomics判斷，美聯準會即使縮減購債規模的話影響性不大。因為，市場還有時間因應不會被嚇到措手不及。還有，會先看經濟數據表現如何，聯準會才會有相對動作。也就是這次與2013年那一次不同，因為當時太臨時，市場心態還沒調適過來，聯準會就宣布要縮減購債。

個股方面，道瓊成分股耐吉收跌1.9%，耐吉美國總部讓員工放假一周，希望能釋放員工在新冠疫情中所承受工作壓力。

收漲0.66%的特斯拉，已經開始在中國大陸尋找其4680圓柱型車用電池的合作業者。據悉，除了原有電池供應商寧德時代與韓國樂金化學，特斯拉也洽商過億緯鋰能等不同代工廠。

Trategy Analytics最新研究報告，2021年第2季全球智慧手錶出貨量年增47%，已回復至疫前水準。其中，蘋果的Apple Watch以52%市占率居冠，第2名是韓國的三星電子。

新冠疫苗藥廠Novavax表示，美國疾管中心（CDC）指出，參與Novavax新冠疫苗臨床試驗的後期試驗族群，在接種過兩劑後的兩周符合完整接種標準。不過，CDC指出這不代表Novavax正式獲批准，因為Novavax尚未獲得美國食藥局(FDA)正式授權。Novavax也預計，在2021年第4季申請美國緊急使用授權。

會議視頻軟體業者Zoom暴跌近17%，其2022財年第2季財報雖亮眼，但預估第3季的營收會落在10.15至10.2億美元間，僅略高於市場預估值10.1億美元。若Zoom的財測成真，這將是Zoom營收首次出現減少。同時，瑞銀也將Zoom目標價從345美元，下修至315美元。