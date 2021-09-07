美股6日勞動節假期休市，歐洲股市收市則全線上升，投資者轉而追捧歐洲科技股。港股6日彈升261點後，7日早盤再升逾200點。

恒指開盤升43點，報26207點，曾一度跌28點，報26135點，之後又掉頭上升，暫時見最多升239點，報26402點。截至10時30分，恒指升180點，報26344點。

科指上漲，最新升127點，報6905點，升幅約1.9％，逼近50日線（約6936點）阻力。國指升83點或0.9％，報9454點。

上證指數進一步走揚，現報3638點，升16點或0.47％。

重磅科技股支撐大盤，騰訊升2.9％，報519.5港元。美團急升5.4％，報260.8港元，暫為最大升幅藍籌。

阿里巴巴升2.1％，報171.6港元。快手急升8.3％，報100.9港元。

金融股走勢分化，港交所升1.7％；友邦無升跌；匯豐跌0.5％；平保跌0.7％。

大陸房產股承壓，碧桂園挫近3％，暫為表現最差藍籌。

大陸公布「全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案」，包括將前海合作區總面積，擴大逾7倍。深圳相關股早盤走揚，深圳國際升近8％；深圳控股升逾6％。

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