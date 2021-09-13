多空激戰，台股奮力守平盤！儘管上周五美國費城半導體指數收紅，但晶圓雙雄在上周股價衝高後面臨獲利了結及解套賣壓拉回整理，今天早盤股價持續弱勢，拖累半導體個股，今天台股指數以低盤開出，世界(5347)、環球晶(6488)、昇佳(6732)及威鋒(6756)等中高價股盤中多呈現弱勢，且本周即將發表新機的蘋果也未振奮蘋果概念股，大立光(3008)依舊弱勢，蘋果概念股乏善可陳，壓抑台股指數表現，盤中指數一度失守17400點，下探17387點。

電子類股偏弱勢，資金轉向傳產類股，鋼鐵在中鋼(2002)領軍下轉強，豐興(2015)及中鋼構(2013)盤中股價走高，百貨類股亦因富邦媒(8454)強勢大漲類股指數衝高，水泥類股及金融類股也不錯，中小型股則有東森(2614)、拓凱(4536)、博磊(3581)、強新(5013)、永光(1711)、越峰(8121)等逆勢強攻漲停板，穩住台股走勢，台股指數多空激戰震盪後在平盤附近游走，截至11點30分為止，加權股價指數約17464.82點，下跌9.75點，成交量約1659.61億元；OTC指數為213.04點，下跌1.59點，成交量481.37億元。

今天盤中上市各類股以百貨類股表現最佳，上漲3.54%，其次是鋼鐵類股及水泥類股，分別上漲2.37%及2.32%，表現較差者為半導體類股、電子零組件類股及電腦周邊設備類股，其中半導體類股下跌1.13%，電子零組件類股下跌0.97%，電腦周邊設備類股下跌0.68%；上櫃部分，表現最佳鋼鐵類股、上漲2.24%，表現最差為半導體類股、下跌2.1%。

就技術面來看，上周台股反彈遇壓，指數先上後下，終場加權股價指數以17474.57點作收，累計一周跌42.35點，跌幅約0.24%，周K收帶上下影線小黑棒，日均量為3112億元；OTC收盤指數為214.63點，累計一周下跌1.73點，跌幅為0.8%，周K亦收帶上下影線小黑棒，日均量825.07億元。今天台股在上周五美國道瓊工業指數及Nasdaq指數收跌影響，指數以小跌開出，盤中雖然一度急跌失守17400點，但傳產類股適時接棒，盤中多空激戰，指數在17450點附近震盪；上周五台股重返季線與短期均線之上，且突破上周三黑K高點17447點，雖然本周台股面臨中秋節長假，市場觀望氣氛濃厚，資金動能不易擴大，但因周KD交叉向上，有利中多表現，只要台股指數守住上周五低點17270點，短線可望維持強勢。

分析師表示，近日公布的美國8月美國生產者物價指數年增幅8.3%，創下11年來最大漲幅，顯示通膨現象加劇，造成市場對QE退場的擔憂，致使美股表現震盪；此外，台股受到Delta疫情干擾，市場買盤轉趨觀望，成交量能下滑，加上長短料問題，衝擊汽車、消費性電子等產業的旺季出貨，下游需求的雜音頻傳，操作難度增加。

考量市場成交量能萎縮，市場買盤觀望，持股信心不足，偏好短線進出，加上周三台指期結算及中秋連假將至，不確定因素增多，預期加權指數空間有限，類股表現分化，建議擇優選股，以高殖利率概念股、業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽智財、矽晶圓、伺服器及電動車概念股為主。

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