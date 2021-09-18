納格斯曼 跟球隊經過磨合後表現越來越好（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[波鴻@拜仁慕尼黑][09/18(六) 21:30] [編號 668]

衛冕的拜仁慕尼黑於各項賽事已經6連勝，周六主場遇上新升班球隊波鴻應可大勝而回。

拜仁上下跟新主帥 納格斯曼 Julian Nagelsmann 在經過一段時間的磨合後，各球員的表現越來越好，近兩場聯賽全勝之外，更分別以5:0和4:1擊敗對手，重現強隊本色。再加上周中歐冠以3:0大勝西甲巴塞隆納，可見拜仁已重回勝利軌道，而波蘭前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 進球停不了，目前已進了6球在射手榜領先。

至於升班馬波鴻目前4戰1勝3敗排名第13位，該隊最大問題是攻力不足，踢4場聯賽只進4球，本場作客拜仁恐怕也是大敗一場。

推薦︰ <足球>668波鴻@拜仁慕尼黑 讓分/拜仁慕尼黑

哈蘭德 已有5個進球直追萊萬（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[柏林聯@多特蒙德][09/19 (日)23:30] [編號672]

多特蒙德本賽季聯賽4戰3勝1敗，暫時排聯賽第3位。球隊聯賽4戰大小[總分]全是大2.5，本場面對1勝3和不敗的柏林聯，大小[總分]/大2.5可優先考慮。

德甲完成4輪球賽事之後，18隊中有兩隊進球達13球之多，其中一隊是拜仁慕尼黑，另一隊就是多特蒙德。要留意是多特蒙德進球多，丟球同樣多，至今已失掉了9球，前10名球隊中，更只有該隊和斯圖加特丟這麼多球。正因為多特蒙德進球多、丟球也多，投注該隊讓分有點危險，倒不如將目標放在大小[總分]/大2.5。特別是球隊前鋒 厄林·哈蘭德 Erling Haaland 本賽季更上一層樓，除了有5個進球外，還有4次助攻。遇上平均每場失1球的柏林聯，哈蘭德又是時候力爭進球，威脅萊萬多夫斯基於射手榜的位置。

推薦︰ <足球>672柏林聯@多特蒙德 大小[總分]/大2.5

荷蘭國腳 韋霍斯特 是狼堡的前線支柱（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[法蘭克福@沃夫斯堡][09/20 (一)01:30] [編號673]

拜仁慕尼黑和多特蒙德不停進球，但在德甲全勝兼排名第一的其實是沃夫斯堡，跟拜仁和多特蒙德不一樣，以防守為主，到目前為止只丟1球，本場比賽遇上攻力不太強的法蘭克福，隨時又可完封對手。

沃夫斯堡4場聯賽只進6球，能取得全勝的關鍵其實是防守。該隊只失掉1球除了是全德甲防守力最強的球隊之外，所丟的1球其實只是12碼，可見防守是相當穩健。加上各自進了兩球的前鋒 韋霍斯特 Wout Weghorst 和 恩梅查 Lukas Nmecha ，沃夫斯堡守得穩之餘，進攻也有一定能力。

對手法蘭克福本賽季表現並不理想，4戰只得3分排名15位，是德甲4支仍未打開勝利之門球隊的其中一隊，而且4場聯賽只進3球，當中由義甲AC米蘭借用的挪威邊鋒 豪恩斯 Jens Petter Hauge 就佔了當中的2球，但以法蘭克福聯賽連續3場都打平的表現，要擊敗沃夫斯堡並不容易。

推薦︰ <足球>673 法蘭克福@沃夫斯堡 大小[總分]/ 小2.5